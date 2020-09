Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a presque confirmé un départ…

Publié le 18 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Buteur décisif avec le PSG mercredi soir contre Metz, Julian Draxler ne devrait pas pour autant être retenu par sa direction comme l’a clairement laissé Thomas Tuchel après le match.

Après avoir enchainé deux défaites de rang en championnat contre le RC Lens (0-1) et l’OM (0-1), le PSG s’est enfin imposé mercredi soir au Parc des Princes, face au FC Metz (1-0). Si la prestation des hommes de Thomas Tuchel ne restera pas inoubliable, loin de là, on notera tout de même que c’est un revenant qui a sauvé son équipe en toute fin de match : Julian Draxler. Mais pas sûr que ce gros coup de pouce ne sauve sa tête, lui qui est poussé vers la sortie par le PSG.

« On ne peut rien garantir »