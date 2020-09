Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un énorme désavantage dans ce dossier !

Publié le 20 septembre 2020 à 11h15 par A.D.

Alors que Juan Bernat manquera environ six mois de compétition, Leonardo songerait à se tourner vers Mattia De Sciglio cet été. Toutefois, la Roma, qui négocierait déjà avec la Juventus pour Edin Dzeko, pourrait devancer le directeur sportif du PSG pour l'international italien.

Sur une mauvaise réception contre Metz, Juan Bernat s'est blessé gravement. Victime d'une rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche, le défenseur du PSG devrait être éloigné des terrains pendant environ six mois. Pour faire oublier l'absence de Juan Bernat à Thomas Tuchel, Leonardo pourrait envisager de recruter un nouvel arrière gauche et aurait relancé le dossier Mattia De Sciglio. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait voir l'AS Rome lui griller la priorité sur ce dossier.

La Roma aurait un atout dans le dossier De Sciglio