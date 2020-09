Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria aurait un plan B pour l’attaquant !

Publié le 20 septembre 2020 à 10h15 par T.M.

Concentré visiblement sur l’arrivée de Luis Suarez, attaquant de Watford, l’OM étudierait toutefois d’autres profils en parallèle pour trouver l’heureux élu dans le secteur offensif.

Du côté de l’OM, le dossier de l’attaquant semble commencer à se décanter. En effet, cela fait plusieurs semaines désormais que Pablo Longoria et André Villas-Boas sont à la recherche d’un nouveau buteur. Alors que les échecs se sont multiplier, on y verrait plus clair. En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a assuré que ce renfort ne serait pas El Bilal Touré (Reims) et qu’un profil retenait tout particulièrement l’attention. Selon les informations de L’Equipe , cette priorité ne serait autre que Luis Suarez, attaquant de Watford, pour qui l’intérêt des Phocéens avait été révélé par Le 10 Sport.

Macias en plan B ?