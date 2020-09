Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman fait un nouveau choix fort !

Publié le 20 septembre 2020 à 9h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que le FC Barcelone est en quête d’un nouvel attaquant, Ronald Koeman estime que le club catalan n’a pas besoin d’un nouveau joueur dans ce secteur.

Après six ans de bons et loyaux services, Luis Suarez pourrait prochainement quitter le FC Barcelone. Celui qu’on surnomme El Pistolero n’entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman, ce qui risque donc de le conduire à rebondir dans un nouveau club à un an du terme de son contrat. Ainsi, en cas de départ de l’ancien buteur de Liverpool, il est annoncé que le Barça aurait l’intention de faire de Memphis Depay son successeur, la piste Lautaro Martinez semblant être dans l’impasse en raison de son coût onéreux. Seulement voilà, Ronald Koeman pourrait finalement surprendre tout le monde...

« Nous avons assez de qualité dans l'équipe avec ces attaquants »