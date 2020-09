Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit-il tout faire pour prolonger Thauvin ?

Publié le 20 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat, Florian Thauvin aurait été approché par l’Olympique de Marseille en vue d’une possible prolongation. Mais selon vous, cela doit-il vraiment être la priorité pour l’OM ?

Ces derniers mois, Florian Thauvin a clamé haut et fort vouloir rester à l’Olympique de Marseille pour disputer la Ligue des Champions. Toutefois, la situation du Champion du monde est problématique. Son contrat se termine en juin prochain et, vu l’état des caisses du club une prolongation ne semble pas vraiment être au programme. Mais les choses pourraient commencer à changer. En conférence de presse, André Villas-Boas a en effet évoqué des discussions entre la direction du club et Thauvin, mais également avec Jordan Amavi, lui aussi en fin de contrat. « On a commencé les discussions avec Amavi pour sa prolongation. Thauvin pas de manière officielle mais il y a eu des premiers échanges » a expliqué le coach de l’OM. « Il manque Bouna (Sarr) et Max (Lopez). On va voir ». Si prolongation il y a, c’est Pablo Longoria qui s’en occupera. Mais est-ce vraiment une bonne idée, selon vous ?

Thauvin, le moment propice pour se quitter ?

Absent la saison dernière, Florian Thauvin a été l’un des joueurs majeurs de l’Olympique de Marseille lors de la dernière saison de Rudi Garcia. D’ailleurs, il a une nouvelle fois montré son importance en ce début de saison, avec le but vainqueur face au Paris Saint-Germain (0-1). Son talent est indéniable et n’importe quel club au monde aimerait garder un tel joueur. Mais la réalité économique de l’OM ne pousse pas à l’optimisme. Le club marseillais a besoin d’argent et Thauvin est peut-être le jouer qui pourrait en ramener le plus, en cette fin de mercato. Surtout que le Champion du monde ne manque pas de courtisans, en Italie, en Espagne ou encore ailleurs, en Europe. Avec une vente savamment orchestrée, Pablo Longoria pourrait réinvestir sur le marché et peut-être bien offrir l’attaquant qu’André Villas-Boas cherche tant...



Alors, Longoria doit-il tout faire pour prolonger Thauvin ?