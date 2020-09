Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme retournement de situation pour Koulibaly ?

Publié le 20 septembre 2020 à 19h15 par H.K. mis à jour le 20 septembre 2020 à 19h18

Alors que le PSG et Manchester City sont à la lutte pour Kalidou Koulibaly, Naples attendrait toujours au moins 70M€ pour l'international sénégalais. Une somme jugée excessive par les clubs intéressés, ce qui pourrait relancer l'avenir du défenseur.

Kalidou Koulibaly a toujours la cote sur le marché des transferts. Cet été, l’international sénégalais attire de nombreux clubs désireux de le recruter, et le défenseur central aurait son bon de sortie pour quitter Naples. Dans ce contexte, le PSG se serait lancé dans la course, eux qui chercheraient toujours un successeur à Thiago Silva, et Manchester City serait aussi positionné, Koulibaly ayant, d’après plusieurs informations venues d’Italie, déjà trouvé un accord avec l'équipe de Pep Guardiola. Pourtant, l'avenir de Koulibaly s'annonce toujours très incertain…

Koulibaly, parti pour rester ?