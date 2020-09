Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club de L1 aurait tenté sa chance pour Bakker

Publié le 20 septembre 2020 à 17h45 par A.D.

Troisième arrière gauche dans la hiérarchie de Thomas Tuchel, Mitchel Bakker aurait suscité l'intérêt de l'AS Monaco. Cet été, le club du Rocher serait allé à la pêche aux informations pour le défenseur de 20 ans.

Alors que Layvin Kurzawa a finalement prolongé son contrat avec le PSG, Thomas Tuchel ne manque pas de solutions au poste d'arrière gauche. En plus du défenseur français, le coach du PSG peut à la fois compter sur Juan Bernat, Abdou Diallo et Mitchel Bakker. Une situation qui aurait pu provoquer le départ de la pépite de 20 ans cet été. Mais avec la grave blessure de Juan Bernat, le PSG ne devrait pas prendre le risque de laisser filer Mitchel Bakker. Et ce, même si l'AS Monaco se serait positionnée.

Mitchel Bakker suivi de près par l'AS Monaco ?