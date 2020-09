Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alex Telles répond aux rumeurs sur son avenir !

Publié le 20 septembre 2020 à 15h45 par La rédaction

Avec la grosse blessure dont a été victime Juan Bernat, Leonardo se serait relancé à la recherche d’un nouveau latéral gauche. La piste Alex Telles est évoquée mais le joueur vient de freiner les intentions de ses prétendants.

Mercredi dernier, le PSG a perdu Juan Bernat face à Metz. L’Espagnol a été victime d’une grave blessure au genou. Le latéral ratera donc plusieurs mois de compétition. Pour combler cette perte, Leonardo aurait rouvert le dossier d’Alex Telles. Cependant, Paris devra faire face à la concurrence de Manchester United qui souhaite également faire venir le Brésilien du FC Porto après avoir échoué dans le dossier Reguilon.

Parti pour rester ?