Mercato - PSG : Leonardo contrarié par une offensive pour Alex Telles ?

Pour combler l'absence de Juan Bernat, victime d'une grosse blessure au genou, Leonardo serait en quête d'un nouveau latéral gauche. Alors qu'il aurait réactivé le dossier Alex Telles, le directeur sportif du PSG pourrait être devancé par Manchester United.

Lors de l'opposition entre le PSG et Metz (1-0, mercredi), Juan Bernat s'est blessé gravement au genou. Résultat, le latéral gauche espagnol est contraint de se faire opérer et va manquer environ six mois de compétition. Pour pallier l'absence de Juan Bernat, Leonardo pourrait recruter un nouvel arrière gauche. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait relancé le dossier Alex Telles. Toutefois, le club parisien serait en difficulté sur ce dossier, puisque Manchester United s'activerait de plus en plus pour s'attacher les services du pensionnaire de Porto.

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter ce dimanche matin, le recrutement d'un arrière gauche serait une priorité pour Manchester United. Ainsi, les Red Devils auraient repris contact avec les représentants d'Alex Telles. Alors que le joueur envisagerait de pousser pour un départ de Porto dans les prochains jours, la direction de Manchester United serait attentive et se préparerait à formuler sa première offre. Leonardo et le PSG devraient donc rester sur leurs gardes en ce qui concerne Alex Telles.

Manchester United priority: left back and right winger. Possible also a CB. Tonight #MUFC have been in contact again with Alex Telles agents. He will push to leave Porto on next few days. Man Utd are monitoring and considering an opening bid. There’s also another option as LB. https://t.co/PYVtS8GKbR