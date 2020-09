Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout n'est pas perdu pour Leonardo avec Alex Telles !

Publié le 19 septembre 2020 à 21h15 par La rédaction

Alors qu’un accord était annoncé entre Manchester United et le FC Porto pour le transfert d’Alex Telles, Leonardo aurait finalement encore une chance...

Le PSG n'a jamais vraiment écarté l'idée de recruter un latéral gauche, même après la prolongation de Layvin Kurawa en juin dernier, comme nous vous le révélions d'ailleurs le 25 juin dernier. Si la priorité reste un défenseur central un milieu de terrain et un attaquant, les Parisiens pourraient réactiver certaines pistes du début de mercato, à l’image d’Alex Telles, qui est toujours à Porto, mais se rapproche de plus en plus de Manchester United. Alors qu’un accord semblait proche d’être trouvé entre les différentes parties, Leonardo aurait finalement encore un coup à jouer dans ce dossier.

Pas encore d’accord entre Porto et Manchester United ?