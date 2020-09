Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette intrigante sortie du clan Thauvin sur son avenir !

Publié le 20 septembre 2020 à 10h45 par T.M.

A un an de la fin de son contrat avec l’OM, Florian Thauvin discute actuellement d’une prolongation. Toutefois, l’idée d’un départ lui trotterait également dans la tête.

En ce début de saison, Florian Thauvin est en grande forme. Avec 2 buts et 2 passes décisives, le joueur de l’OM montre qu’il a retrouvé tout son talent après avoir été éloigné des terrains quasiment toute la saison dernière en raison d’une blessure à la cheville. Des performances qui n’effacent toutefois pas les incertitudes autour de son avenir. En effet, Thauvin n’a plus qu’un an de contrat et s’il ne prolonge pas, il pourrait être libre l’été prochain. Les Phocéens semblent toutefois avoir pris les choses en main. Ce samedi, André Villas-Boas assurait : « On a commencé les discussions avec Amavi pour sa prolongation. Thauvin pas de manière officielle mais des premiers échanges ».

Aucune porte n’est fermée !