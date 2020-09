Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prêt à laisser la place à Leonardo dans ce dossier XXL ?

Publié le 20 septembre 2020 à 8h45 par H.K.

Sur les traces de Kalidou Koulibaly pour succéder à Thiago Silva, Leonardo pourrait bien recevoir un joli coup de pouce de la part d’un défenseur central français et de Pep Guardiola dans ce dossier…

Kalidou Koulibaly aurait toujours la cote sur le marché des transferts. Alors qu’Aurelio De Laurentiis aurait déjà fait savoir qu’il pouvait quitter le Napoli en cas d’offre satisfaisante, l’international sénégalais n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Le puissant défenseur central aurait déjà trouvé un accord avec Manchester City. Cependant, les relations entre Naples et Manchester City sont très mauvaises, et elles pourraient permettre au PSG et à Leonardo d’avoir une grosse opportunité dans ce dossier…

Jules Koundé préféré à Koulibaly du côté de City ?