Mercato - Barcelone : Le Barça a essuyé un nouvel échec sur le marché !

Publié le 20 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que Nelson Semedo serait sur le point d’être vendu par le FC Barcelone en Angleterre, le club culé rechercherait un latéral droit. Mais sa tentative auprès de Max Aarons serait un cuisant échec.

Ce ne serait plus qu’une question d’heures désormais. En effet, afin de renflouer les caisses du club, le FC Barcelone compterait vendre Nelson Semedo à une formation de Premier League ce week-end selon ESPN . De ce fait, le Barça pourra tenter de mener à bien plusieurs opérations. En ce qui concerne la succession de Semedo, elle devrait être assurée par Sergi Roberto. Mais le FC Barcelone compterait recruter un latéral droit supplémentaire en la personne de Max Aarons.

Deux offres refusées par Norwich pour Max Aarons