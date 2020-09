Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Florian Thauvin, l’OM n’a pas baissé les bras !

Publié le 20 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’aucune discussion concrète n’avait eu lieu, l’OM aurait enclenché la première pour la prolongation de contrat de Florian Thauvin.

Ces derniers temps, et malgré la belle première de Florian Thauvin avec l’OM à Brest, le champion du monde tricolore n’avait pas eu vent d’une éventuelle prolongation de contrat au club phocéen par sa direction. C’est en effet l’information que L’Équipe communiquait. La donne semblerait avoir changé. Alors qu’il se trouve dans l’ultime année de son bail, Thauvin aurait démarré des discussions informelles avec la direction de l’OM.

« Thauvin pas de manière officielle mais des premiers échanges »