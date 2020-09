Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Carlo Ancelotti a joué un bien mauvais tour à Villas-Boas !

Publié le 20 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

N’ayant pas voulu signer pro à l’OM, Niels Nkounkou à filer à Everton où Carlo Ancelotti n’a pas manqué de décrocher son téléphone pour convaincre l’ex-pépite phocéenne.

Pour venir doubler Jordan Amavi à gauche, l’OM vient donc d’enregistrer le renfort de Yuto Nagatomo. Un soulagement pour André Villas-Boas qui peut enfin compter sur ce renfort à ce poste. Un rôle qui aurait très bien pu revenir à Niels Nkounkou. Ce dernier était annoncé comme l’un des grands espoirs du centre de formation de l’OM. Toutefois, au moment où les Phocéens ont fait signer un contrat pro à de nombreux talents, cela n’a pas été le cas pour le joueur de 19 ans. En effet, Nkounkou a finalement choisi de continuer sa carrière loin du Vélodrome, en s’engageant cet été avec Everton, étant donc désormais entraîné par Carlo Ancelotti.

« Bénéfique d’avoir un appel du coach en personne »