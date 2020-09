Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Philippe Coutinho se lâche sur son retour au Barça !

Publié le 20 septembre 2020 à 7h00 par H.G.

Revenu au FC Barcelone après une saison en prêt au Bayern Munich, Philippe Coutinho a confié toute sa satisfaction d’avoir rejoué avec le FC Barcelone ce samedi à l’occasion du trophée Gamper.

Prêté par le FC Barcelone au Bayern Munich en 2019/2020, Philippe Coutinho n’a pas convaincu les Bavarois de lever les 120 M€ de son option d’achat. Ainsi, c’est avec une valise emplie d’un doublé coupe-championnat sur la scène nationale ainsi que d'une Ligue des Champions remportée 1-0 face au PSG le 23 août dernier que l’international brésilien a fait son grand retour au Barça. Et si son avenir s’y est longtemps écrit en pointillés, Ronald Koeman a finalement pris la décision de le conserver cette saison dans son effectif. Une nouvelle qui donne le sourire à Philippe Coutinho, comme il l’a confié au sortir du match contre Elche à l’occasion du trophée Gamper remporté 1-0 par le FC Barcelone ce samedi.

« Cela me manquait de jouer sur ce terrain »