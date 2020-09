Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet échec qui se dessine pour Koeman...

Publié le 20 septembre 2020 à 0h00 par H.K.

A la recherche d’un nouveau latéral droit pour renforcer le FC Barcelone cet été, Ronald Koeman aurait tenté le coup Max Aarons (Norwich). Cependant, ce dernier aurait fait face à un échec dans ce dossier, qui semble être confirmé…

Ronald Koeman continue de prospecter sur le marché des transferts. Toujours à la recherche d’un nouveau latéral droit alors que Nelson Semedo semble plus que jamais sur le départ, le coach néerlandais du FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Sergino Dest, mais serait d’ores et déjà devancé par le Bayern Munich dans ce dossier. Cependant, il se murmure que Koeman aurait également tenté le coup Max Aarons (Norwich City), sans grand succès. Et ces informations semblent se confirmer…

Deux offres refusées pour Aarons ?