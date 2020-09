Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce choix fort de Koeman ne passe pas du tout !

Publié le 19 septembre 2020 à 19h00 par H.G.

Alors que Ronald Koeman aurait pris la décision de se séparer de Riqui Puig, cette situation attristerait fortement le principal intéressé qui ne s’attendait pas à une telle nouvelle.

Pourtant considéré par de nombreux observateurs comme l’un des meilleurs jeunes talents sortis de la Masia ces dernières années, Riqui Puig pourrait n’avoir d’autres choix que de faire ses valises cet été. Et pour cause, si Quique Setién lui avait accordé sa confiance et que le jeune milieu espagnol s’était alors montré très performant, Ronald Koeman ne serait pas sur la même longueur d’onde que son prédécesseur. En effet, d’après les informations de RAC1 , le technicien du FC Barcelone aurait pris la décision de se séparer de sa jeune pépite de 21 ans cet été. Et à en croire les dernières indiscrétions venues de Catalogne, cette annonce de l’entraîneur du Barça aurait fait beaucoup de mal à Riqui Puig, lui qui n’a jamais caché tout son amour pour le club catalan et son envie d’y triompher.

Riqui Puig en état de choc après l’annonce de Ronald Koeman !