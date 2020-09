Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane n'aurait pas perdu la main sur cette pépite !

Publié le 20 septembre 2020 à 10h00 par H.G.

Alors que Sergio Reguilon a officiellement été transféré à Tottenham ce samedi, le Real Madrid aurait néanmoins fait en sorte de pouvoir rapatrier l’international espagnol à l’avenir s’il le souhaite.

Après une saison en prêt au Séville FC couronnée de succès avec une victoire en Europa League, Sergio Reguilon part maintenant à la découverte de la Premier League. L’international espagnol s’est en effet officiellement engagé avec Tottenham ce samedi jusqu’en 2025 contre 30M€ et 5M€ de bonus. Le Real Madrid laisse ainsi filer un joueur prometteur, mais sur lequel Zinedine Zidane ne souhaitait pas s’appuyer dans la mesure où il possède déjà Ferland Mendy et Marcelo pour le couloir gauche de sa défense. Ainsi, Sergio Reguilon va désormais évoluer sous les ordres de José Mourinho chez les Spurs , mais ce n’est pas pour autant que le Real Madrid a définitivement perdu la main sur lui à en croire les derniers échos venus d’Espagne.

Le Real Madrid aurait inséré deux clauses dans le deal pour Sergio Reguilon !