Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane confirme un départ imminent !

Publié le 19 septembre 2020 à 17h00 par H.G. mis à jour le 19 septembre 2020 à 18h52

Annoncé tout proche de rejoindre Tottenham ces derniers jours, Zinedine Zidane a confirmé que Sergio Reguilon était bel et bien sur le point de quitter le Real Madrid.

Auteur d’une très belle saison en prêt au Séville FC en 2019/2020 sous les ordres de Julen Lopetegui, soldée par une victoire en Europa League, Sergio Reguilon a ensuite officiellement fait son grand retour au Real Madrid. Seulement voilà, le latéral gauche espagnol de 23 ans n’entre pas dans les plans de Zinedine Zidane, qui a déjà à sa disposition Marcelo et Ferland Mendy, le second semblant d’ailleurs être passé devant le premier dans la hiérarchie. Ainsi, Sergio Reguilon ne semble pas avoir de place au Real Madrid, chose qui devrait donc le conduire à s’en aller très bientôt. Dans cette optique, l’international espagnol est annoncé tout proche de Tottenham ces derniers jours.

« Je lui souhaite le meilleur »