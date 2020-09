Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les dessous du feuilleton Bale révélés ?

Publié le 19 septembre 2020 à 11h00 par Th.B.

Sur le point de s’engager en prêt à Tottenham, Gareth Bale ferait le bonheur du Real Madrid particulièrement décidé à se séparer de son ailier. Et Tottenham ne comptait pas passer à côté de la possibilité de rapatrier le Gallois. Explications.

N’ayant pas vraiment fait partie des plans de Zinedine Zidane lors de la saison passée, en atteste son temps de jeu famélique pour un joueur de son statut, Gareth Bale a retourné sa veste. Refusant de quitter le Real Madrid, comme son agent Jonathan Barnett n’a cessé de le répéter ces derniers mois, l’international gallois se serait récemment montré ouvert à un retour en Premier League, lui qui est passé par Southampton et Tottenham. Les Spurs auraient trouvé un accord pour un prêt de Bale qui pourrait s’allonger jusqu’à la fin de son contrat avec le Real Madrid, à savoir juin 2022. Et Tottenham a tenté un coup pour Bale.

Tottenham ne pouvait pas passer à côté de Bale