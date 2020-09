Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'entourage de cette piste de Longoria sort du silence !

Publié le 19 septembre 2020 à 9h45 par A.C.

Frederic Guerra, agent de Boualye Dia, a confirmé l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’attaquant du Stade de Reims.

C’est le grand objectif de l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato : trouver un attaquant de pointe. Selon nos informations, la piste M’Baye Niang a été récemment relancée, mais Pablo Longoria travaille également sur d’autres pistes. C’est le cas d’El Bilal Touré et de Boulaye Dia, que le Stade de Reims ne souhaite toutefois pas voir partir. « Ce joueur jouera avec le Stade de Reims cette année, il n'a pas de bon de sortie. Il n'est pas question qu'un joueur nous quitte six mois après parce qu'il a eu des performances » a expliqué le président Jean-Pierre Caillot à propos de Touré, au micro de RMC Sport , avant de se concentrer sur le cas spécifique de Dia. « On ne souhaite pas particulièrement le voir partir ».

« L’OM ça a été une piste chaude, puis elle s’est refroidie et maintenant on ne sait pas »