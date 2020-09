Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette sortie forte sur le dossier Fofana !

19 septembre 2020

Timothée Kolodziejczak, coéquipier de Wesley Fofana à l’ASSE, est revenu sur la récent sortie du jeune défenseur.

Comme William Saliba, qui a rejoint Arsenal au terme de son prêt, Wesley Fofana rêve déjà d’Angleterre. Dans les colonnes de L’Équipe , il a en effet clairement expliqué vouloir céder aux sirènes de Leicester. « Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui. Je suis déterminé et mentalement prêt à changer de vie » avait déclaré Fofana. « En mettant cette somme, Leicester prouve qu’il me veut vraiment. Ce n’est pas comme si je voulais partir pour un club où le nombre des défenseurs centraux est immense. C’est un vrai projet sportif ». Une sortie qui a fait son petit effet, mais qui n’a pas influencé Claude Puel, qui a titularisé Fofana lors des derniers matchs.

« Il s'est exprimé dans L'Equipe mais il assume derrière »