Mercato - Real Madrid : Un club prestigieux voudrait piocher dans l'effectif de Zidane !

Publié le 19 septembre 2020 à 1h30 par H.K.

Alors que Nacho Fernandez et Luka Jovic sont tous les deux annoncés sur le départ du côté du Real Madrid, un club prestigieux pourrait rendre un gros service à Zinedine Zidane en tentant de les faire venir tous les deux…

Le Real Madrid continue de dégraisser son effectif. Alors que plusieurs joueurs ont déjà quitté le club ou sont en instance de départ (Jesus Vallejo prêté à Grenade, Oscar Rodriguez vendu à Séville, Reguilon et Bale en passe de signer pour Tottenham), Nacho Fernandez n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied, alors que son temps de jeu s’est déjà beaucoup réduit la saison dernière. La situation de Luka Jovic reste aussi incertaine, alors que Zinedine Zidane envisageait pourtant de lui laisser une dernière chance. Et un club pourrait bien tenter de rafler la mise…

L’AS Roma dans le coup ?