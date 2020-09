Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une grosse décision prise par Puel dans ce dossier ?

Publié le 18 septembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Sur les traces d’un nouveau latéral gauche depuis l'ouverture du mercato estival pour renforcer l’ASSE, Claude Puel pourrait finalement changer ses plans…

L’ASSE a réalisé une grande rencontre face à l’OM. Auteurs d’une prestation solide, les Verts se sont imposés 2-0 face au club phocéen ce jeudi. Claude Puel, très satisfait de la prestation de son équipe, pourrait cependant avoir perdu deux joueurs pour un certain temps, à savoir Mathieu Debuchy et Charles Abi, sortis blessés. Mais cette victoire et la bonne prestation de certains jeunes pourrait pousser l’entraîneur stéphanois à revoir ses plans sur le marché des transferts, et notamment concernant le flanc gauche de sa défense…

Giannoulis, une piste à oublier ?