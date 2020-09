Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel contraint de relancer un gros chantier !

Publié le 18 septembre 2020 à 16h30 par A.M.

Bien que l'AS Saint-Etienne réalise un début de saison très prometteur avec trois victoires en trois matches, Claude Puel pourrait être contraint de scruter le marché en quête d'un nouvel attaquant suite à la blessure de Charles Abi.

Jusque-là, l'AS Saint-Etienne réalise un mercato cohérent avec ce qui avait été annoncé ces derniers mois. En effet, les Verts se sont renforcés en attirant de jeunes joueurs sans dépenser la moindre indemnité de transfert. C'est ainsi qu'Adil Aouchiche et Jean-Philippe Krasso sont arrivés libres tandis que Yvan Neyou a été prêté par Braga. Ce dernier s'est d'ailleurs imposé dans l'entrejeu. L'autre contrainte de l'ASSE cet été concerne les ventes et la nécessité d'alléger la masse salariale. Jusqu'ici, trois joueurs ont été vendus : Franck Honorat (5M€, Brest), Vagner Dias (3M€, Metz) et Makhtar Gueye (1M€, Ostende). D'autre part, Yohan Cabaye, Loïc Perrin, Oussama Tannane, Loïs Diony, Yann M'Vila ou encore Léo Lacroix ont été laissés libres afin d'économiser plusieurs salaires importants. Par conséquent, le mercato des Verts est déjà bien avancé, mais alors que l'avenir de Wesley Fofana est au cœur de toutes les attentions, Claude Puel pourrait être contraint de relancer un chantier important.

L'ASSE de retour sur le marché pour trouver un attaquant ?