Mercato - OM : Un dossier à 10M€ va échapper à Villas-Boas !

Publié le 18 septembre 2020 à 11h45 par A.M.

En quête d'un renfort offensif, l'Olympique de Marseille s'est notamment renseigné sur Keita Baldé qui n'entre pas dans les plans de Niko Kovac à l'AS Monaco. Mais la Sampdoria a été plus rapide dans ce dossier.

Après avoir réussi à se renforcer à bas coût grâce aux arrivées libres de Pape Gueye et Yuto Nagatomo ainsi qu'au prêt de Leonardo Balerdi, l'Olympique de Marseille est désormais en quête d'un renfort offensif afin d'offrir une alternative à Dario Benedetto. Il faut dire qu'André Villas-Boas ne compte pas sur Kostas Mitroglou et considère plus Valère Germain comme une solution de secours dans le couloir droit. Reste donc Marley Aké, mais le jeune attaquant semble encore un peu tendre afin d'assumer un rôle important à l'OM.

Keita Baldé va rejoindre la Sampdoria

Dans cette optique, le club phocéen s'est positionné sur Keita Baldé, qui n'a pas les faveurs de Niko Kovac à l'AS Monaco. Toutefois, comme sur plusieurs dossiers, l'OM va devoir abandonner cette piste. Et pour cause, comme révélé par Simone Rovera, Keita Balde va s'engager avec la Sampdoria. L'international sénégalais doit passer sa visite médicale ce vendredi et sera prêté un an avec une option d'achat avoisinant les 10M€. C'est donc une nouvelle piste qui échappe à l'OM.