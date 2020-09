Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers un clash entre Fofana et l’ASSE ? La réponse !

Publié le 17 septembre 2020 à 18h45 par T.M.

Wesley Fofana l’a publiquement annoncé, il veut quitter l’ASSE pour Leicester. Pourrait-il alors aller au bras pour obtenir gain de cause ? Son entourage a fait le point.

Du côté de l’ASSE, les yeux sont actuellement braqués vers Wesley Fofana. A 19 ans, le défenseur central est l’un des piliers du projet de Claude Puel dans le Forez. Toutefois, il pourrait prochainement ne plus être là. En effet, le Stéphanois souhaite rejoindre Leicester et dans un entretien récemment accordé à L’Equipe , il n’avait pas caché son envie de rejoindre les Foxes. Un coup de tonnerre pour l’ASSE, qui n’entend pas forcément se séparer de son crack. A voir maintenant comment cela évoluera dans les semaines à venir, mais visiblement, on ne devrait pas aller vers une guerre entre Wesley Fofana et les Verts.

« Il se comportera en professionnel »