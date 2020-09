Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le feuilleton Fofana fait réagir en interne !

Publié le 17 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors qu'il a affirmé sa volonté de quitter l'ASSE pour rejoindre Leicester, Wesley Fofana a fait réagir ses coéquipiers à l'image de Denis Bouange et Jessy Moulin.

« Cette fois, je ne peux pas refuser (...) Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui. Je suis déterminé et mentalement prêt à changer de vie. En mettant cette somme, Leicester prouve qu’il me veut vraiment. Ce n’est pas comme si je voulais partir pour un club où le nombre des défenseurs centraux est immense. C’est un vrai projet sportif ». Dans les colonnes de L'Equipe , Wesley Fofana ne s'en cachait plus, il souhaite rejoindre Leicester qui lui offre un très joli contrat de cinq ans. Mais Claude Puel refuse de céder son jeune défenseur alors que la direction de l'ASSE ne serait pas totalement opposée à l'idée de récupérer un gros chèque. Quoi qu'il en soit, ce feuilleton fait parler dans le vestiaire.

Bouanga et Moulin interpellent Fofana