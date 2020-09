Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le choix fort de Florentino Pérez est validé en interne !

Publié le 20 septembre 2020 à 5h30 par T.M.

Compte tenu du contexte actuel, le Real Madrid se concentre avant tout sur les départs. Une position validée par Thibaut Courtois, gardien de la Casa Blanca.

Il y a quelques mois encore, le Real Madrid voyait les choses en grand pour ce mercato estival. Il était notamment question des arrivées de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland ou Eduardo Camavinga. Toutefois, depuis, le coronavirus est passé par là et les caisses des grands clubs européens ont été vidées. La Casa Blanca n’a pas été épargnée et face à cela, Florentino Pérez avait annoncé qu’il ne fallait pas s’attendre à de grosses opérations pour cet été. Le Real Madrid s’est donc concentré sur le dégraissage de son effectif, tandis que Zinedine Zidane peut compter sur le seul renfort de Martin Odegaard, rappelé de son prêt à la Real Sociedad.

« Un très bon noyau pour jouer tous les titres »