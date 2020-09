Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani fait tourner la tête aux grands d’Espagne !

Publié le 21 septembre 2020 à 20h30 par Th.B.

Son contrat étant arrivé à expiration avec le PSG en juin dernier, Edinson Cavani est depuis libre de s’engager avec le club de son choix. Et les trois plus gros clubs d’Espagne semblent être sur les rangs pour s’attacher ses services.

Il s’en est passé des choses depuis le 30 juin, soit la date de l’expiration de son contrat avec le PSG. Contrairement à Thiago Silva et à Eric Maxim Choupo-Moting, Edinson Cavani refusait de prolonger son bail afin de finir la saison avec le club de la capitale. El Matador se trouvait ainsi dans la possibilité de dénicher une nouvelle équipe. Les clubs se sont succédés. De l’Inter à Leeds, en passant par Gremio, le Benfica Lisbonne ou encore le Bayern Munich comme le10sport.com vous l’avait dévoilé en juillet dernier, Cavani a été annoncé partout. En ce qui concerne la formation lusitanienne, les discussions ont été rompues à cause des demandes salariales trop importantes du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Et maintenant ? Alors que ce dossier ne jouait pas les premiers rôles ces dernières semaines, il semble être rentré dans une tout autre dimension ces derniers jours. Et un challenge en Espagne semble s’ouvrir à lui.

Un rendez-vous au sommet entre le clan Cavani, le Barça et l’Atletico !

Selon les informations de Rafa Sahuquillo, journaliste de Radio Marca , Walter Gugliemone (agent du joueur) se serait entretenu dans un hôtel parisien avec quelques investisseurs dans l’optique d’une éventuelle opération avec le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid. Néanmoins, d’après le journaliste espagnol, les Colchoneros privilégieraient Luis Suarez avec qui un accord total se serait dessiné ces dernières heures. Que ce soit l’entraîneur Diego Simeone ou le directeur général Miguel Angel Gil Marin, on serait unanime du côté de l’Atletico de Madrid dans le dossier Suarez. L’Équipe affirme en outre que les représentants de Cavani auraient bel et bien rencontrés ce lundi dans un hôtel de la capitale les dirigeants de l’Atletico dans l’optique de trouver un accord pour un contrat de deux ans. Néanmoins, les avancées dans le dossier Luis Suarez laissent entendre qu’une arrivée de Cavani serait compromise, à moins que l’Atletico prévoit de faire un coup double avec les deux internationaux uruguayens. Mais les voisins des Colchoneros mettraient la pression dans le dossier Edinson Cavani…

… Mais le Real Madrid réfléchirait aussi !