Mercato - PSG : Cette piste de Leonardo va lui filer entre les doigts…

Publié le 21 septembre 2020 à 19h45 par Th.B.

Pour pallier la blessure de Juan Bernat, le PSG chercherait à recruter un nouveau latéral gauche et aurait réactivé la piste Alex Telles. Cependant, le Brésilien semble tout proche de Manchester United où il souhaiterait s’engager.

Le PSG a perdu sur blessure Juan Bernat lors de la courte victoire parisienne mercredi dernier face au FC Metz (1-0). De quoi rouvrir le dossier du latéral gauche et à la rumeur Alex Telles de reprendre de plus belle. Néanmoins, et ce bien que le PSG pourrait s’attacher ses services pour une somme comprise entre 20 et 25M€, le défenseur du FC Porto où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2021, devrait prendre la direction de Manchester.

Alex Telles d’accord avec United, discussions pour le transfert entre Manchester et Porto