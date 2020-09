Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo de retour à la charge pour Tiémoué Bakayoko !

Publié le 22 septembre 2020 à 0h15 par T.M.

Toujours à la recherche d’un milieu de terrain pour le PSG, Leonardo serait de retour à la charge pour Tiémoué Bakayoko, sur qui Chelsea ne compte pas cette saison.

A deux semaines désormais de la fin du marché des transferts, Leonardo va devoir accélérer pour offrir à Thomas Tuchel les renforts qu’il veut. Et l’entraîneur du PSG est gourmand, espérant notamment un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Mais c’est avant tout dans l’entrejeu que se situe le plus gros chantier. Cela fait d’ailleurs plusieurs semaines que le directeur sportif du PSG tente de dénicher la perle rare pour étoffer l’effectif parisien. Rêvant notamment des arrivées de Sergej Milinkovic-Savic et Ismaël Bennacer, Leonardo s’est toutefois heurté à un mur et surtout à des demandes élevées de la part de la Lazio et du Milan AC. Par conséquent, la solution pourrait se retrouver ailleurs pour les Parisiens, qui pourraient relancer un ancien dossier.

Un prêt avec option d'achat ?