Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un champion du monde allemand dans le viseur de Tuchel ?

Publié le 21 septembre 2020 à 22h45 par Th.B.

Ne cessant de demander un milieu de terrain lors de ses sorties médiatiques, Thomas Tuchel apprécierait le profil expérimenté de Sami Khedira. Néanmoins, aucune discussion ne se serait tenu entre le PSG et la Juventus.

« Oui on veut accélérer. C'est toujours l'objectif d'avoir un groupe prêt pour travailler et commencer un Championnat. On essaie tout. Les priorités sont claires. On a besoin d'un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain ». Voici le message que Thomas Tuchel a fait passer en conférence de presse samedi. L’entraîneur du PSG ne cache clairement pas ses attentes concernant cette fin de mercato programmée pour le 5 octobre. Au milieu de terrain, le technicien allemand a ses idées et l’une des pistes qu’il apprécie mènerait à la Juventus pour un de ses compatriotes.

Tuchel serait fan de Khedira !