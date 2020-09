Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Riqui Puig d'ores et déjà acté ?

Publié le 21 septembre 2020 à 22h30 par D.M.

Ronald Koeman a indiqué à Riqui Puig qu’il ne comptait pas sur lui cette saison. Mais le milieu de terrain ne souhaiterait pas quitter le FC Barcelone et ne voudrait pas entendre parler d’un prêt cette saison.

Arrivé au FC Barcelone après la lourde défaite en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, Ronald Koeman avait émis le souhait de se séparer de nombreux joueurs à l’instar d’Arturo Vidal, mais aussi de Luis Suarez. Ce dimanche, RAC 1 a indiqué que le technicien néerlandais ne comptait pas non plus sur Riqui Puig et l’aurait poussé à trouver un nouveau club. Interrogé sur l’avenir du jeune joueur formé à la Masia, Ronald Koeman a tenté de justifier sa décision : « Je lui ai dit qu’il était très compliqué pour lui de jouer parce qu'il y a beaucoup de concurrence et d’examiner la meilleure solution pour régler cela. S’il partira en prêt ? Je lui recommanderais de partir en prêt. » Annoncé du côté de l’Ajax, Riqui Puig n’aurait pas l’intention de quitter son club formateur.

Puig parti pour rester au FC Barcelone