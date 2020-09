Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles précisions de taille sur le départ de Luis Suarez !

Publié le 21 septembre 2020 à 21h00 par D.M.

Luis Suarez devrait faire ses adieux au FC Barcelone ce mercredi. L’attaquant uruguayen devrait, ensuite, s'envoler pour Madrid afin de signer un contrat de deux ans avec l'Atlético.

Arrivé en 2014 au FC Barcelone, Luis Suarez devrait bien quitter le FC Barcelone dans les prochaines heures. L’attaquant uruguayen était annoncé avec insistance du côté de la Juventus et s’était même rendu à Pérouse afin d’obtenir le passeport italien. Mais ce dimanche, le directeur sportif de la Vieille Dame a éteint cette piste : « Suarez n’était pas proche de la Juventus parce que, quand l’opportunité s’est présentée, nous avons eu des informations selon lesquelles le thème du passeport n’était pas un petit obstacle. Ce n’était pas possible en termes de timing donc nous avons dû renoncer au joueur ». Une annonce qui ne remet pas en cause le départ de Luis Suarez du FC Barcelone. Plusieurs médias espagnols ont indiqué ce lundi que Luis Suarez aurait finalement trouvé un accord avec l’Atlético où il pourrait succéder à Alvaro Morata, sur le point d’être prêté… à la Juventus.

Luis Suarez à l'Atlético, c'est imminent