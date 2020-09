Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez aurait trouvé un accord avec un autre club !

Publié le 21 septembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Poussé vers la sortie par Ronald Koeman au FC Barcelone, Luis Suarez était proche de s’engager avec la Juventus. Finalement, ce transfert n’a pas pu se réaliser et Suarez a déjà trouvé une nouvelle destination.

Ne faisant pas partie des plans de Ronald Koeman, Luis Suarez était tout proche de s’engager avec la Juventus qui cherche à remplacer Gonzalo Higuain. Le buteur uruguayen du FC Barcelone était arrivé à Pérouse il y a quelques jours pour passer un examen d’italien qui lui aurait permis d’avoir un passeport italien et ne pas arriver en tant qu’extra-communautaire chez les Bianconeri . Finalement, comme l’a dit Fabio Paratici, Suarez ne pourra pas devenir un joueur de la Juve cet été.

Déjà un accord avec Madrid ?