Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Un joueur d'Arteta vers l'Atlético de Madrid ?

Publié le 21 septembre 2020 à 9h55 par La rédaction

Sur le départ à Arsenal, Lucas Torreira est très suivi en Italie. Mais l'intérêt de l'Atletico et de Diego Simeone aurait changé la donne.