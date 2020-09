Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour Alex Telles !

Publié le 21 septembre 2020 à 7h45 par B.C.

Alors que le PSG aurait réactivé la piste menant à Alex Telles, Manchester United est bien déterminé à récupérer le latéral gauche du FC Porto.

Privé de Juan Bernat pour environ 6 mois après la blessure de l'Espagnol face à Metz mais également de Layvin Kurzawa jusqu'au 1er novembre, après son carton rouge reçu contre l'OM, le PSG pourrait rapidement passer à l'action pour récupérer un nouveau latéral gauche. Ainsi, Leonardo aurait rouvert le dossier Alex Telles, mais il n'est pas le seul à être intéressé par le joueur du FC Porto puisque Manchester United est également annoncé sur ses traces. Interrogé ce week-end sur les rumeurs le concernant, le Brésilien a préféré botter en touche : « Je me concentre sur mon travail. Les journaux écrivent ce qu’ils veulent et, indépendamment de ce qui arrivera, je suis ici et le plus important c’est la victoire ». Pourtant, le départ d'Alex Telles serait bien dans l'air du temps.

Manchester United ne lâche pas Alex Telles