Mercato - OM : Le pire est toujours possible avec Florian Thauvin !

Publié le 21 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

Ce samedi, André Villas-Boas a donné de bonnes nouvelles concernant l’avenir de Florian Thauvin, évoquant une possible prolongation. Toutefois, pour le jouer de l’OM, le pire serait toujours envisageable.

En ce début de saison, l’OM est notamment porté par un très grand Florian Thauvin. Absent la saison passée, le Français est donc de retour au top de sa forme après avoir été embêté par sa cheville. Les Phocéens vibrent donc à nouveau devant les exploits de Thauvin. Mais jusqu’à quand ? En effet, l’avenir du joueur d’André Villas-Boas suscite les interrogations, n’ayant plus qu’un an de contrat. Le Marseillais pourrait donc être libre l’été prochain, à moins qu’il ne prolonge d’ici là. Et à en croire l’entraîneur de l’OM, les discussions auraient débuté : « On a commencé les discussions avec Amavi pour sa prolongation. Thauvin pas de manière officielle mais des premiers échanges ».

Un départ est encore possible !