Mercato - OM : Andoni Zubizarreta avait un plan bien précis pour Luis Suarez !

Publié le 20 septembre 2020 à 11h45 par T.M.

Cet été, l’attaquant tant recherché par l’OM pourrait bien se nommer Luis Suarez. Officiant à Watford, le Colombien pourrait donc rejoindre le club phocéen qui le suivrait déjà depuis plusieurs mois à l’initiative d’Andoni Zubizarreta, ex-directeur sportif.

En quête d’un attaquant, André Villas-Boas se démène avec Pablo Longoria pour trouver la perle rare pour renforcer l’OM. Après avoir multiplié les dossiers ces dernières semaines, un profil semble tout particulièrement retenir l’attention : Luis Suarez. A 22 ans, le Colombien évolue aujourd’hui à Watford, mais son avenir pourrait donc s’écrire du côté de la Canebière. D’ailleurs, selon les dernières informations de L’Equipe , une première offre de 13M€ aurait été formulée aux Hornets pour s’offrir les services de leur attaquant. De quoi boucler un recrutement intéressant au-dessus duquel plane l’ombre d’Andoni Zubizarreta, désormais ex-directeur sportif de l’OM.

Les bases posées par Zubizarreta ?