Mercato - OM : L’OM peut souffler un peu pour l’avenir de Florian Thauvin !

Depuis plusieurs semaines désormais, l’avenir de Florian Thauvin, qui n’a plus qu’un an de contrat à l’OM, est au coeur des discussions. Partira ? Ne partira pas ? Pour cet été, André Villas-Boas pourrait visiblement être rassuré.

La saison dernière, Florian Thauvin a cruellement manqué à l’OM. Touché à la cheville et obligé de se faire opérer pour faire disparaitre les douleurs, l’international français a manqué la quasi-totalité de l'exercice. Si les hommes d’André Villas-Boas ont tout de même réussi à se hisser à la deuxième place de Ligue 1, l’absence du joueur de 27 ans a tout de même énormément pesé. Toutefois, l’entraîneur de l’OM peut aujourd’hui souffler, Thauvin a retrouver toutes ses sensations et aussi son talent. Il le démontre d’ailleurs en ce début de saison avec 2 buts et 2 passes décisives. Des performances qui font tout autant parler que son avenir. En effet, le champion du monde arrive dans sa dernière année, étant donc par conséquent à la croisée des chemins. Partira-t-il d’ici la fin du mercato estival ? Prolongera-t-il ? Partira-t-il libre l’été prochain ? En conférence de presse ce samedi, Villas-Boas a annoncé que des premiers contacts avaient eu lieu pour la prolongation de Florian Thauvin. Bonne nouvelle donc pour le club phocéen et ses supporters.

Un départ impossible cet été ?

En coulisses, cela discuterait donc pour l’avenir de Florian Thauvin. Toutefois, en attendant que ce dossier aboutisse à quelque chose de concret, l’OM pourrait toutefois pouvoir souffler un peu concernant l’avenir de son attaquant vedette. En effet, comme l’explique Le Parisien ce dimanche, sur la Canebière, on se montrerait rassurant quant à la possibilité de voir partir le joueur d’André Villas-Boas cet été. La raison ? Avec le contexte actuel lié à l’épidémie de coronavirus et les répercussions financières de celle-ci, les clubs capables de s’offrir Thauvin et son énorme salaire ne sont pas nombreux. Par conséquent, à la clôture du marché des transferts le 5 octobre prochain, Florian Thauvin devrait bel et bien toujours être un joueur de l’OM.

