Mercato - OM : Villas-Boas s’enflamme pour Thauvin, sa «grosse recrue» !

Publié le 15 septembre 2020 à 18h45 par T.M.

Après avoir manqué quasiment toute la saison dernière, Florian Thauvin est de retour à l’OM et il est en grande forme. Cela fait bien évidemment plaisir à André Villas-Boas qui n’a pas manqué de qualifier son joueur comme une « grosse recrue ».

Vainqueur du PSG ce dimanche, l’OM peut remercier Florian Thauvin, unique buteur du Classico. L’international français confirme ainsi sa grande forme en ce début de saison, lui qui avait déjà marqué et délivré 2 passes décisives contre Brest. A 27 ans, le Marseillais est donc actuellement au top, montrant bien qu’il a totalement récupéré de sa blessure à la cheville. En effet, la saison dernière, embêté par des douleurs, Thauvin avait dû se faire opérer, manquant alors quasiment la totalité de la saison. Une absence qui a pesé à l’OM, mais désormais, André Villas-Boas peut compter à nouveau sur sa star et il s’en réjouit.

« C’est lui notre grande recrue »