OM : Buteur face au PSG, Florian Thauvin savoure sa revanche !

Publié le 15 septembre 2020 à 5h30 par T.M.

Ce dimanche, c’est Florian Thauvin qui a offert la victoire à l’OM contre le PSG. Une énorme satisfaction pour l’international français, qui veut désormais tourner la page de sa dernière saison minée par une blessure à la cheville.

Florian Thauvin est en grande forme. Déjà auteur d’un but et de deux passes décisives face à Brest, le joueur de l’OM a de nouveau trouvé le chemin des filets ce dimanche face au PSG, offrant à cette occasion la victoire à son équipe dans le Classico (0-1). A Marseille, on savoure ce grand retour de Thauvin, lui qui a quasiment manqué l’intégralité de la saison dernière, à cause d’une blessure à la cheville. L’international français prouve donc qu’il est bien de retour au top et après cette victoire face au PSG, il a tenu à savourer cette revanche.

« Une victoire personnelle aussi »