Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi fait ses adieux à un coéquipier !

Publié le 21 septembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Arturo Vidal est actuellement à Milan pour s’engager avec l’Inter. L’heure est donc aux adieux côté Barcelone et c’est Lionel Messi qui a salué le Chilien dimanche soir.

Comme annoncé depuis un moment, Arturo Vidal va bien s’engager avec l’Inter Milan, et le milieu de terrain chilien du FC Barcelone est actuellement en Italie pour finaliser son transfert. S’il n’a pas encore été présenté officiellement, l’Inter Milan affiche, depuis hier, des images de Vidal sur son compte Twitter. Après deux saisons, malheureusement peu convaincantes, passées au FC Barcelone, Vidal revient en Italie pour se relancer dans le championnat où il avait explosé avec le Juventus Turin.

Le message émouvant de Lionel Messi