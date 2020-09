Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Totti à la manoeuvre pour l’avenir d’un attaquant du PSG ?

Publié le 21 septembre 2020 à 12h45 par T.M.

Apparu en ce début de saison avec le PSG, Arnaud Kalimuendo pourrait toutefois aller chercher du temps de jeu loin du Parc des Princes. Et un certain Francesco Totti pourrait mettre son grain de sel dans ce dossier.

Au contraire de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, Arnaud Kalimuendo a lui choisi de rester au PSG, déterminé à réussir avec son club formateur. Un choix récompensé en ce début de saison puisque l’attaquant de 18 ans a profité des absences pour faire ses grands débuts en Ligue 1. De plus, avec les départs d’Edinson Cavani et de Choupo-Moting, le Parisien pourrait bien avoir un rôle à jouer dans la rotation de Thomas Tuchel. A moins qu’il n’aille chercher un temps de jeu plus régulier ailleurs qu’au PSG. Ce dimanche, Gianluca Di Marzio révélait ainsi que Pescara, qui évolue en Serie B, la deuxième division italienne, serait intéressé par Kalimuendo.

Totti s’active ?