Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Dele Alli ?

Publié le 21 septembre 2020 à 10h15 par La rédaction

Plus en odeur de sainteté à Tottenham, Dele Alli pourrait quitter Londres. Alors que la volonté du club serait de vendre l'international anglais, le joueur préférerait rester. Un bras de fer scruté par le PSG.

En quête d'un nouveau milieu de terrain, le PSG regarderait de très près l'avenir de Dele Alli. Mis à l'écart à Tottenham, l'international anglais n'a fait partie ni du déplacement à Plovdiv en Ligue Europa, ni à Southampton en Premier League. Une opportunité pour signer le milieu de 24 ans à Paris, après la première (et seule) arrivée d'Alessandro Florenzi sur ce mercato. Mais Leonardo devra faire face à la concurrence.

Un départ envisagé pour Dele Alli ?