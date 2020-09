Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Dele Alli au PSG ? La réponse

Publié le 21 septembre 2020 à 13h15 par T.M.

Ces dernières heures, la rumeur d’une arrivée de Dele Alli au PSG a pris de l’ampleur. Toutefois, le joueur de Tottenham serait encore très loin du club de la capitale.

Les chantiers au PSG sont encore nombreux en cette fin de mercato. Et au milieu de terrain, Leonardo pourrait finalement trouver son bonheur du côté de Tottenham avec Dele Alli. Grand espoir du football britannique, le joueur des Spurs est actuellement dans une situation délicate sous les ordres de José Mourinho, qui ne l’a d’ailleurs pas appelé pour les deux derniers matchs. De quoi ouvrir la porte à un possible départ cet été. Une brèche dans laquelle le PSG pourrait ainsi s’engouffrer. C’est ainsi que ce dimanche, la presse anglaise a annoncé que les Champions de France avaient débuté les discussions pour l’arrivée de Dele Alli.

Un transfert très compliqué ?