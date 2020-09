Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Dele Alli prend de l’ampleur !

Publié le 21 septembre 2020 à 1h15 par Th.B.

Plus indéboulonnable à Tottenham aux yeux de José Mourinho, Dele Alli pourrait quitter le club londonien d’ici la fin du mercato. La direction des Spurs aurait déjà entamé les discussions pour sa succession.

Et si la prochaine recrue de Leonardo cet été se nommait Dele Alli ? À Tottenham, bien qu’il ait été un élément important dès l’arrivée de José Mourinho à la tête de l’effectif en novembre 2019, l’international anglais connaît un début de saison plus que délicat. Titularisé pour la première de la saison face à Everton (0-1), Alli a été remplacé à la mi-temps puis écarté du groupe londonien pour le déplacement de Ligue Europa face au Lokomotiv Plovdiv et pour le match de Premier League face à Southampton (5-2) ce dimanche. Selon The Guardian , Dele Alli aurait été proposé au PSG pour un prêt avec option d’achat non obligatoire. Et Tottenham aurait tout prévu en cas de départ de Dele Alli pour le PSG.

Des discussions avec Jesse Lingard, successeur choisi de Dele Alli !