Mercato - PSG : Leonardo réfléchit sérieusement pour cette star de Mourinho !

Publié le 20 septembre 2020 à 17h30

En quête de renforts dans l’entrejeu, le PSG pourrait se laisser tenter par le polyvalent Dele Alli. Et l’international anglais, dont l’avenir s’écrit en pointillés à Tottenham, serait susceptible d’être un joli coup financièrement parlant pour Leonardo et la direction sportive parisienne.

Depuis le début du mercato estival, Leonardo recherche à mettre la main sur un voire deux milieux de terrain. En effet, l’avenir Idrissa Gueye au PSG n’est pas assuré alors que le10sport.com vous a récemment révélé en exclusivité que West Ham et Crystal Palace se penchaient sur la situation de l’ancien joueur d’Everton arrivé au PSG à l’été 2019. Les pistes de Leonardo sont claires dans ce secteur de jeu. Sergej Milinkovic-Savic et Marcelo Brozovic semblent être les priorités du directeur sportif au milieu. Néanmoins, le dirigeant parisien reste à l’affût des belles affaires sur le marché des transferts qui fermera ses portes le 5 octobre prochain. Et un international anglais âgé de 24 ans serait susceptible d’être une véritable option pour Leonardo en la personne de Dele Alli.

Le PSG n’a pas enclenché la piste Alli, mais l’étudie

Selon le Daily Telegraph , les contacts entre le PSG et Tottenham auraient débuté dans le cadre du recrutement de Dele Alli. Pour le moment, la nature de l’opération reste inconnue à en croire le média britannique. Du côté de Tottenham, on privilégierait un prêt plutôt qu’un transfert et cette solution pourrait s’avérer bénéfique pour toutes les parties. D’un côté, le PSG ne dispose pas de moyens financiers colossaux à cause du Covid-19. Du point de vue de Tottenham, il faudrait alléger la masse salariale après les arrivées de Gareth Bale et de Sergio Reguilon alors que José Mourinho aimerait disposer d’un groupe plus réduit. Cependant, le dialogue entre le PSG et Tottenham pour Alli n’est pas tombé du ciel. En effet, d’après The Guardian , le PSG se serait vu offrir les services de Dele Alli pour un prêt. Les dirigeants parisiens seraient susceptibles de se laisser tenter par un prêt avec option d’achat non obligatoire. Au cours de ces dernières semaines de mercato, le dossier Alli pourrait donc animer le marché alors que l’international anglais n’est pas un membre indéboulonnable du groupe de José Mourinho.

